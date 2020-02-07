İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eşine kızıp dereye atladı
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Eşine kızıp dereye atladı

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı.

Eşine kızıp dereye atladı

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Fatima A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Afganistan uyruklu Fatima A., adı öğrenilemeyen eşiyle tartışırken sinir krizi geçirmeye başladı. Bu sırada, limana akan dereye atladı. Çevredekiler tarafından dereden çıkartılan Fatima A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

 

 

 

 

 

 

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT