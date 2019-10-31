Eşine sinirlenip, evi ateşe verdi

MERSİN'in Silifke ilçesinde, eşiyle tartışan Birsel A., çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak, evde yangın çıkardı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Birsel A., hastaneye götürüldü.

Atakent Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Birsel A., iddiaya göre, eve alkollü gelen eşine sinirlendi. Bir süre eşiyle tartışan Birsel A., mutfaktan aldığı çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak, evde yangın çıkardı. Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde alevlerin sardığı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirlenen Birsel A., sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülürken, eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA