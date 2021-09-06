Esenyurt'ta eşine sinirlenen kişi evini ateşe verdi

Ev yakma girişimi, Esenyurt Örnek Mahallesi 1550. Sokak üzerinde saat 22.30’da gerçekleşti. İddia edildiğine göre apartmanın üçüncü katında yaşayan şahıs, eşi ile sorunlarından ötürü cinnet geçirerek yaşadıkları evi ateşe verdi. Apartmandan alevlerin yükselmesiyle birlikte komşular itfaiye ve polisi aradı. Olay bölgesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Gözü dönmüş şahıs ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda şahsın komşusu olan ve yangında yakınları zarar gören Gökhan Çeleng, “Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı meydana çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş daha önce defalarca kez zaten hanımı satmak istiyordu müsaade etmiyordu satmasına yangının çıkış sebebini gören komşularımız da var onlarda söylüyorlar evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış” dedi.

“BİZ DE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Çeleng evini ateşe veren komşusundan şikayetçi olduklarını belirterek, “Biz de kendisinden şikâyetçi olduk ve kapıyı da kilitlemiş içeriden kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şuanda kendisi de hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi” şeklinde konuştu.



Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

