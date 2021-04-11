Eşine uygunsuz mesaj atarak taciz eden kişiyi defalarca bıçakladı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eşine uygunsuz mesajlar atıldığını öğrenen bir kişi, karısının buluşmak için ayarladığı kafeye kendisi gitti. Kafede mesaj atan adamı bulan kişi, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile şahsı farklı yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahale etmedikleri o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana gelen olayda S.T.(32) M.B’nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T’nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi.

GENÇ KADIN OLANLARI KOCASINA ANLATTI

Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T’ye buluşmak için mesaj attı.Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu. S.T., ve M.B., olay yerinde tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle M.B., ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklama anı ise anbean amatör kameralara yansıdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMEDİ

Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNDE YAKALANDI

M.B., ise Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ile yakalandı. Polis merkezine götürülen M.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.