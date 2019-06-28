Eşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezası

ZEYTİNBURNU'nda 2018 yılında tartıştığı 10 yıllık eşi Sedef Vatansever'i (27) sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever (39) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, sanığın 4 ay kapalı cezavinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia ederek karara tepki gösterdi.

"BEN DE MAĞDURUM HAYATIM KARARDI"

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tuncer Vatansever ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan müşteki Sedef Vatansever de duruşmada hazır bulundu. Sanık Tuncer Vatansever, "Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı" dedi.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"SOKAKTA TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM. ARKAMA BAKARAK YÜRÜYORUM"

Davanın ardından konuşan Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, 4 ay kapalı cezavinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia etti. Vatansever, "Ben ne kendimi, ne çocuğumu koruyabileceğim. Adalet kadının yanında diyorlar ben kadının yanında da olduğuna inanmıyorum. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi vermezdi. Hakimin karşısına geçip pişmanım diyen adama 4 yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil. Zaten cezaevinden sürekli mektuplarını yollayıp tehditlerini devam ettiriyor. Açık cezaevine çıktığında da telefon tehditlerine devam edecek. Alkolik, rahatsız bir adam. Zaten normal bir adam olsa 19 yerimden bıçaklamaz, normal şekilde ayrılık sağlardı. Yıllarca uğraştım, yıllarca uğraşmaya da devam edeceğim. Sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Arkama bakarak yürüyorum" dedi. Avukat Taha Erulaş, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, müvekkilinin dava süreciyle ilgili bilgi verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay 21 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Tuncer Vatansever (39) alkol kullanması sebebiyle 10 yıllık resmi nikahlı eşi Sedef Vatansever (27) ile bir çok kez tartıştı. Çift 2017 yılında 5 ay ayrı kaldı. Bu sürede Sedef Vatansever ablasında kaldı eşinden de şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulundu. Olaydan 2 hafta önce Tuncer Vatansever, eşi ile ortak yaşadıkları Zeytinburnu'ndaki evlerine gitti. Çift burada yine tartıştı, Tuncer Vatansever, eşi Sedef Vatansever'e yumruk attı. Olay günü Sedef iş çıkışı hastalandığı için Tuncer Vatansever'in annesine bıraktığı kızını görmek için Arnavutköy'e gitti. Sedef dönüşte tramvay ile Topkapı'ya geldi, Cevizlibağ'da yaya olarak yalnız başına yürüdüğü sırada arkasında giden Tuncer Vatansever

"Seni öldürecem" dedi ve Sedef'e saldırdı. Olay sırasında yanında taşıdığı bıçaklarla eşinin hayati tehlike geçirecek şekilde birçok bıçak darbesiyle yaralayan Tuncer, olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sedef Vatansever tedaviye cevap verdi ve eylem teşebbüs aşamasında kaldı. Soruşturma sonunda Tuncer Vatansever hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SEN ZATEN ÖLDÜN" DİYEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI"

Sedef Vatansever daha önce verdiği ifadesinde şunları söylemişti: "Sanığın elinde beş tane bıçak vardı. İlk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. Halen izi yüzümde mevcuttur ve görülmektedir. Ağzımı açamamaktayım, ikinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vurdu. Ve kafamda kırıldı. "Seni öldüreceğim" diye sürekli bağırıyordu. Ben de kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık ayakta duramadım, yerdeyken üzerime çıktı. Sırtımda 19 tane bıçak yarası var. İki bıçak böbreğimde kırıldı ve kaldı, karnımdan ameliyat oldum bıçaklar karnımdan çıkarıldı. Sanık bana vurduğu sırada karşıdan müdahale etmek için iki kişi geliyordu. Onların geldiğini görünce sanık "Sen zaten öldün" diyerek olay yerinden kaçtı."

"KENDİMİ KAYBETMİŞTİM"

Sanık Tuncer Vatansever de olay günü eşiyle tartıştığını ve kendini kaybettiğini belirterek, "Poşetteki meyve bıçakları ile müşteki eşime vurdum. O an için elime bıçaklar geldi. Çatallar veya kaşıklar gelseydi onları vururdum. Çünkü kendimi kaybetmiştim, cinnet geçirdim. Dayanamadım. Bu eylemi yapmak zorunda kaldım. Müşteki eşime bıçakları vurduktan sonra insanların beni linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım" şeklinde ifade vermişti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA