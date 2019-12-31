Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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