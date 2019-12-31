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  3. Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




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