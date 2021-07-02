Eşini aldatan ünlü isimler şaşırttı! Birileri aldattı birileri aldatıldı. Onlar sırtlarındaki hançeri en yakınlarından yediler!

Türk magazin basınının tozlu rafları ünlülerin aldatma ve aldatılma haberleriyle doludur. Tamer Karadağlı'dan tutun Haluk Bilginer'e kadar birçok ünlü ismin eşini aldattığı haberleri basına yansımıştı. Peki başka hangi ünlüler eşlerini aldattı ? İşte eşini aldatan ünlüler..

KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Bir gece gazeteciler Kaya Çilingiroğlu'na "Ferrariniz hayırlı olsun" der. Çilingiroğlu yanlış anlayıp "Siz Ferayeyi nereden biliyorsunuz?" diye yanıt vermesiyle kendisini de ele verir. O an Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı aynı evdeyken Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkar. Bunu öğrenen Avşar kızı Çilingiroğlu'ndan boşanır. Olaylar üzerine Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç ile evlenir, onunla olan evliliğinde de başarısız olur, yollarını ayırırlar.

TAMER KARADAĞLI

Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Tamer Karadağlı 2003 yılında kızının annesi Arzu Balkan ile evliyken, Deniz Akkaya ile aralarında ilişki var iddiası ortaya atılmıştı. En çok yataklı trenle İstanbul'a gitmeleri çok konuşulmuştu. Tamer Karadağlı durumu kurtarmak için eşi ve Deniz Akkaya ile yemeğe çıkıp, gazetecilere poz verip "Onlar kız kadeş gibiler, ben böyle bir şey asla yapmam" demişti. Oysa ki Ankara'ya giderken yolda bitlikte oldukları iddia ediliyordu. Arzu Balkan bunu duyduğu gibi Tamer Karadağlı'dan boşanmıştı.

EBRU ŞALLI

Ünlü iş adamı Harun Tan ile evliyken eşini Sinan Akçıl ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Çıkan iddialara göre Ebru Şallı eşini evde uyutup, otel odasına giderek Sinan Akçıl ile birlikte oluyormuş. İkili iddiaları yalanlamasına rağmen Ebru Şallı boşandıktan sonra Ebru Şallı'nın eşini aldattığı öğrenilmişti.

SONGÜL ÖDEN

2011 yılında olaylı bir şekilde eşinden boşanan Songül Öden'in adı, o dönem birlikte dizide rol aldığı partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile anılmıştı. Songül Öden'in eşi bu iddiaları doğrulamış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

CEYDA DÜVENCİ

2008 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Engin Akgün çiftinin evlilikleri 2013 yılında sona ermişti. Evliliklerinin bitmesinin sebebini eşi Engin Akgün Ceyda Düvenci'nin o dönemin ünlü bir gazetecisiyle kendi evlerinde aldattığını söyleyerek magazine duyurmuştu.

SİBEL CAN

Sibel Can-Hakan Ural çifti bu olayların ardından ayrılınca Karahan Çantay, Sibel Can’ın Hakan Ural’la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösterilmişti. Aldatma iddiaları sonrası basın açıklaması yapıp durumu reddeden Sibel Can ve Hakan Ural çifti olaydan kısa bir süre sonra boşanma kararı aldı.

TUBA ÜNSAL

Tuba Ünsal 2006 yılınd boşandığı eşi Cem Candaş ile evliyken adı şarkıcı Yalın'la aşk iddialarına karışmıştı. İddiaya göre eşi yurtdışı turuna çıktığında Ünsal hiç vakit kaybetmeden Yalın'ın yanına gidiyormuş. Flaş iddialar ortaya çıkınca, çift evliliklerini kurtaramadı ve boşandılar.

DEFNE SAMYELİ

2011 yılında eşi Eren Talu'nun "beni yabancı bir gazeteciyle kendi evimde aldattı!" iddia ederek Defne Samyeli'nden boşandı. Ünlü iş adamı bu ihaneti asla unutmayacağını belirtmişti.

PINAR ALTUĞ

İddiaya göre Pınar Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'nde askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Karısının şüpheli tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitti ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördü. Tony'den gelen itiraf, adeta her şeyi ortaya döker nitelikteydi. Altuğ ile yollarını ayıran Tony Teodoridis, Pınar Altuğ'un kendisini Can Tezal ile aldattığını itiraf ederek, "Ne ekerseniz onu biçersiniz. Umut Elçioğlu'nun başına ne geldiyse, aynısı benim başıma da gedi. O ne hissettiyse aynısı ben de hissediyorum. Ama ben Umut kadar sinirli değilim. Çünkü ben evli değildim" dedi.

ÇAĞLA ŞİKEL

Emre Altuğ ile evliliği esnasında Altuğ'u Aydın Gürhan ile aldattığı iddia edilen Şikel, Emru Altuğ ile yollarını ayırdı.

KAAN TANGÖZE

Kaan Tangöze, eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldattığı görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşünce çift boşanma kararı almıştı.