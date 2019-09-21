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  3. Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

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