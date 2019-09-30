Eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu SAKARYA (AA) - Sakarya'da cinnet getirdiği öne sürülen kişi, eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden H.A. ve eşi N.A. henüz belirlemeyen nedenle tartıştı. Tartışmayı duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine...

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da cinnet getirdiği öne sürülen kişi, eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden H.A. ve eşi N.A. henüz belirlemeyen nedenle tartıştı. Tartışmayı duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, bıçakla ağır yaralı halde buldukları çifti Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: AA



