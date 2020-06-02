Eşini darp etmekten gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta oturan F.K.’nin (29) eşi Ş.K. tarafından yüzü ve bacaklarından darp edildiği ihbarı üzerine adrese gitti. F.K.’nin şikayetçi olması üzerine polis Ş.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ş.K.’nin yapılan GBT sorgusunda, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.