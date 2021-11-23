Eşini döverek öldürdü! Cesedi çırılçıplak bırakıp kaçtı! Çocuklarını arayıp "Annenizi öldürdüm" dedi!

Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi.

İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, bilinmeyen bir nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı.

ÜSTÜ ÇIPLAK ŞEKİLDE BULUNDU

Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastane yolunda hayatını kaybetti.

BODRUMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı bir binanın bodrumunda saklandığı yerde yakaladı. Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM POLİS BENİ ALSIN"

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarıda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek. Olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi. Şüphelinin cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.