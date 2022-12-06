Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!

Amerika'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, DNA testi yaptırdığını, eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başka biri çıktığını itiraf edince gündem oldu.

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Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi! 1

Öğrenince yok artık diyeceğiniz bir olayla karşınızdayız.

Amerika'da eşi ve küçük kızıyla yaşayan bir kadın, kızının eşinden olmadığını öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamış.

Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi! 2

Çocuğunda fark ettiği bir gariplik nedeniyle DNA testi yaptırmaya karar veren ve öz kızının babasının eşi olmadığını öğrenen kadın duyduklarına inanamamış.

Çünkü eşini hiç aldatmadığını ve bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi! 3

Test yaptırdığını eşine söylemediğini, bir yanlışlık vardır diye iki defa yaptırdığını ve tekrar aynı sonucu aldığını ifade eden kadın bunu eşine nasıl söyleyeceği konusunda yardım arıyor.

Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi! 4

İtirafı yaptığı platformdaki çoğu kullanıcı, eşini aldatmış olabileceğini aksi halde böyle bir şeyin mümkün olmadığını savunuyor.

Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi! 5

Bazı kullanıcılar ise DNA testini de yaşadıklarını da unutup hayatına bir şekilde devam etmesi gerektiği tavsiyesini veriyor.

Sosyal medyada yapılan bu itiraf kısa sürede viral olan konular arasında yer aldı.

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