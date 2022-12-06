Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
Amerika'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, DNA testi yaptırdığını, eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başka biri çıktığını itiraf edince gündem oldu.
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Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
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