Eşini katleden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Sami Aslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sami Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Sami Aslan, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Benim şiddet yanlısı olduğum söylenmiştir. Çocuklarıma bu durum sorulabilir. Takdir mahkemenindir." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sami Aslan'ın babası olan diğer sanık Mehmet Sırrı Aslan'ın suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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Sanık Sami Aslan'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkla ilgili indirim maddelerinin uygulanmamasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de sanık Sami Aslan'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi maktul Derya Aslan'ı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden araçla aldığı, götürdüğü olay yerinde silahla öldürdüğü ve ardından yurt dışına kaçtığı ifade edilmişti.

İddianamede, kırmızı bültenle aranan sanığın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı, bunun üzerine sanık hakkında iade talepnamesi hazırlandığı anlatılmıştı.

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Sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan'ın da maktule ait özel mesajları oğluna göstermesi sonucu oluşan şüphe kapsamında "azmettirme" suretiyle suça iştirak ettiği belirtilen iddianamede, sanık Sami Aslan'ın "eşini kasten öldürme", baba Mehmet Sırrı Aslan'ın ise "töre saikiyle cinayete azmettirme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Cumhuriyet savcısınca dava kapsamında hazırlanan mütalaada, sanık Sami Aslan'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti. Mütalaada, diğer sanık Mehmet Sırrı Aslan'ın ise azmettirme suçuna dair yeterli delil elde edilmemesi nedeniyle beraat etmesi gerektiği belirtilmişti.

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