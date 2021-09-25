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Eşini kaybettiği günden beri kameralardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ın hayatını kaybetmesinin ardından adeta yas ilan eden oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi.

Eşini kaybettiği günden beri kameralardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl 8 Ekim tarihinde ani kalp krizinden hayatını kaybeden nefes ve yoga terapisti olan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, ünlü oyuncu Namal'ın hayatını adeta hüzne boğdu. Eşinin ölümünden sonra beraber yaşadıkları eve adımını dahi atmayan ve kameralardan uzak bir şekilde oğluyla yaşam sürdüren Özgü Namal yıllar sonra objektiflere takıldı. 

Eşini kaybettiği günden beri kameralardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı!

OĞLU İLE VAKİT GEÇİRİYOR

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatı sonrası Muğla Köyceğiz'den apar topar taşınıp İstanbul'a yerleşen Özgü Namal, çok uzun bir aranın adından oğlu Nefes ile birlikte Ümraniye'de görüntülendi. Oğlunun elinden tutup sohbet eşliğinde vakit geçiren Namal, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Özgü Namal'ın son hali ise sevenleri tarafından "hiç değişmemiş" şeklinde yorumlandı.

Eşini kaybettiği günden beri kameralardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı!

Eşini kaybettiği günden beri kameralardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı!

 

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