Eşini kurşun yağdıran sanık ilk kez savunma yaptı

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 33 yıllık eşini 5 kurşunla yaralayan ardından eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan sanık ilk kez savunma yaptı. Sanık savunmasında eşini saplantı derecesinde sevdiğini söyleyerek "Rüyamda bile eşimi kıskanıyordum" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de 33 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Gül Cora, 5 Haziran 2019'da sokak ortasında 6 kurşun ile eşi Hasan Engin Cora (53) tarafından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cora, 2 gün sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan eşinin yanına silah ile girmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sanık Cora yargılandığı davada ilk kez savunma yaptı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Engin Cora ile müşteki Ayşe Gül Cora ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Anlattıklarının yüzde 20'si doğruysa ben intihar ederim"

Duruşmada savunması sorulan sanık eşinin ve çocuklarının kendisini suçladığını ancak bunların yalan olduğunu söyleyerek "Bu yalanlar ile olay bu aşamaya geldi. Kesinlikle kasten yaralama, tehdit söz konusu değil. Benim tek derdim 10 dakika görüşmekti. Eşim sürekli kaçtı benden. Baldızım, eşim, çocuklar ortak bir metin üzerinde anlaşmışlar. Ben eşine, çocuklarına hakaret eden, eşini balkondan atmaya çalışan, eşini aldatan, içki içen terbiyesiz bir adam gibi gösterildim. Onların anlattıklarının yüzde 20'si doğruysa ben intihar ederim" şeklinde konuştu.

"Rüyamda bile eşimi kıskanıyordum"

Eşi ile severek evlendiğini de söyleyen Hasan Engin Cora "Ben eşimi seviyordum yıllarca mutluyduk biz. Saplantı derecesinde eşimi seviyordum. Rüyamda bile eşimi kıskanıyordum. Eşimi aldattım. Mazeret gibi değil ama karı koca ilişkimizden dolayı aldattım. Çocuklarım beni sevsin diye ısrar ettim" şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına boğuldu, yazılı savunma sundu

Sanık duruşma salonunda gözyaşlarına boğularak savunmasının devamını yazılı olarak sunmak istedi. Ardından fikir değiştiren sanık "Demek ki para bir şeylerin üstünü kapatıyormuş" dedi. Sanık yeniden savunmasını yazılı olarak sunmak istediğini söyledi.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise mağdur Ayşe Gül Cora'nın vurulmasının ardından yardım isterken, sanığın silahı ateşlemeye devam etmediğini söyledi. Sanık avukatı bu nedenle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun oluşmadığını ancak "kasten yaralama" suçundan bahsedilebileceğini beyan etti.

Söz verilen müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Cora'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan, Ayşe Gül Cora ve sanığın olay sırasındaki konuşmaları telefon kayıtlarına yansımıştı. Ses kayıtları mahkeme dosyasında yer almıştı. Ses kayıtlarında sanığın Ayşe Gül Cora'ya "Elimde silah var" dediği Cora'nın ise "Varsa var ne yapayım dediği" duyuluyor. Konuşmanın devamı ise Ayşe Gül Cora "Konuşmayacağım ya" diyor. Bunun üzerine Hasan Cora, "Seni vuruyorum" diyor. Ayşe Gül Cora'nın ise "Vur" dediği duyuluyor. Ardından sanık Cora'nın silah ile ateş etmesine ve Ayşe Gül Cora'nın çığlıklarına ilişkin sesler duyuluyor. Ses kaydının devamında çevredeki vatandaşların ambulans çağırdığını yaralı Cora'ya söyledikleri de yer alıyor.

Kaynak: İHA