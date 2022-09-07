Eşini öldürdü, aynı gün başka bir akrabasının cenazesine katıldı! Katil zanlısı adam, soğukkanlılığı ile dehşete düşürdü!

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen olayda, kanser hastası olan ve tedavi gören 75 yaşındaki N.B. isimli adam, 65 yaşındaki eşi S.B. ile nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma yaşadı. Aralarında yaşanan tartışma nedeniyle cinnet geçiren 75 yaşındaki adam, eşini tüfekle vurdu.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAHVALTI YAPTI

İddialara göre cinnet geçirip eşini vurup öldüren N.B., eşi cansız bir şekilde yerde yatarken dışarı çıkarak kahvaltı yapmaya gitti. Kahvaltısının ardından vefat eden bir başka akrabasının cenaze törenine katılıp evine döndü. Günü soğukkanlı bir şekilde geçiren katil zanlısı adam, daha sonra kendisini ihbar etti.

Gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının vefat ettiğini belirledi.

CENAZEDE KAVGA ÇIKTI

Cinayete kurban giden yaşlı kadının cenazesi, olay yerine gelen ekipler tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 65 yaşındaki kadının cansız bedenini teslim almaya gelen akrabaları arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin mücadelesi ile yatıştırılan tartışmanın ardından cenaze, Zeytindağ aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.



