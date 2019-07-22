Eşini öldüren kocanın yalanını 'otobüs kartı' ortaya çıkardı

ERZURUM'da boşanma davası süren 3 çocuğunun annesi Seher Polat'ı (29) sokak ortasında, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren Özgür Polat(33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay günü, eşini tanımadığı bir araçtan inerken gördüğünü iddia eden Özgür Polat'ın yalanını ise Seher Polat'ın halk otobüsüne binerken kullandığı kart ortaya çıkardı.

Olay, 26 Mart 2019'da merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi TOKİ evlerinde meydana geldi. Özgür Polat ve Seher Polat, geçimsizlik nedeniyle olaydan 10 ay önce ayrı yaşamaya başladı. Seher Polat, çocuklarını da alarak, ailesinin yanına yerleşti. Boşanma davası süren çift, Erzurum 1'nci Aile Mahkemesi'nde görülen mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı. Duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat, geldiğinde de konuşmak istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Özgür Polat, tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, Seher Polat'a 3 el ateş açtı. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan 4 yaşındaki kızları İ.'nin gözü önünde eşini, vuran Özgür Polat, otomobiline binerek, kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat, Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Polat, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTTİKTEN 1 HAFTA SONRA ÖLDÜRDÜ

Soruşturma aşamasında Seher Polat tarafından aldırılan 2 aylık uzaklaştırma kararının, cinayetten 1 hafta önce sonra erdiği ortaya çıkan Özgür Polat hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenilen Özgür Polat'ın ruhsatsız tabanca ile önce bir el ateş ederek eşini yaraladığı, yere düştükten sonra da 2 el daha ateş ettiği anlatıldı. Özgür Polat, iddianameye giren ifadesinde eve dönmesi için eşiyle defalarca görüştüğünü ancak kabul ettiremediğini, hakkında verilen uzaklaştırma kararı nedeniyle yaşadığı eve gidemediğini anlattı. Polat, "Bu nedenle çocuklarımı alamadım. Eşim sosyal paylaşım sitelerinde tanımadığı erkeklerin paylaşımlarını beğenerek, yorum yapıyordu. Aramızda sürtüşme oldu. Olay günü çocuklarımı görmeye gittim, eşimi tanımadığım bir araçtan yalnız başına indiğini görünce konuşmaya çalıştım. Sosyal paylaşım sitelerindeki yorum veya beğeniler nedeniyle tartıştık. "Bana karışamazsın" dedi. Bu sözler üzerine yaralama kastıyla ateş ederek, vurdum. Daha sonra kendimi kaybedip, yaralı olarak yerde yatan eşime iki el daha ateş ettim" dedi.

YALANINI OTOBÜS KARTI BOZDU

Olay anına ait kamera görüntülerinden, tutuklu kocanın, saat 11.52'de otomobilini eşinin yaşadığı evin bulunduğu bölgeye park ettiği, 4 dakika gezindikten sonra olay yerine geldiği, 24 dakika sonra da kaçtığı anlatılan iddianamede Seher Polat'ın bir araçtan tek başına inerek, eve geldiği yönündeki iddiayı doğrulayan kamera kaydı bulanamadığı bildirildi.

"Maktülün belediye otobüsünde kullandığı, Kardelen kartın olay günü saat 11.21'de K7 Şükrüpaşa- Yıldızkent 232 nolu belediye otobüsünde kullanıldığı tespit edilmiştir. Şüphelinin savunmasının doğru olmadığı kanısına varılmıştır. Tanık anlatımları ve maktülün kullandığı otobüs kartının olay günü kullanıldığı saat dikkate alındığında şüphelinin savunmasında belirttiği üzere maktülün başka bir araçtan indiği yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Şüphelinin bu yöndeki iddialarının kendisinin haksız tahrik hükümlerinden yararlanması amacına yönelik olduğu ve gerçek dışı iddialar olduğu kanısına varılmıştır" denildi.

KAÇARKEN GÜLMÜŞ

İddianamede çiftin 9 yaşındaki çocukları B.'nin arkadaşı F.V.'nin de "B. ile oyun oynuyorduk. Beyaz bir arabayla babası geldi. B.'nin annesi ve babası evin yanında konuşuyordu. Annesi, "çocuklar babalarını istiyor" dedi. Daha sonra silah sesi duydum. B.'nin annesi yerde yatarken, babası elindeki silahını beline koydu ve güldükten sonra koşarak, arabasına doğru kaçtı" dediği belirtildi.

Tutuklu koca Özgür Polat'ın yargılamasına ağustos ayında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

DHA