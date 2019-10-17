Eşini öldüren polis memuru için haksız tahrik indirimi isteği

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Elif Yavuz'u silahla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz hakkında yargılandığı davanın savcısı, "maktulün sadakat yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğu" iddiasıyla haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi.

Geçen yıl Körfez Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İzmit'te bir polis merkezinde görevli olan polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde, tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra teslim olan İbrahim Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz hakkında "eşini kasten öldürdüğü" iddiası ile açılan davaya Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederek, "henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması" nedeniyle haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti İbrahim Yavuz'un tutukluluk haline karar vererek, tarafların mütalaa karşısındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA