Eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun (39) yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da 25 Aralık 2018'de eşini silah ile alnından vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler katılırken, sanık Deligözoğlu SEGBİS sisteminde meydana gelen aksaklık nedeniyle hazır edilemedi.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün kız kardeşi Döndü Adıgüzel bir gün kardeşinin evine gittiğini söyleyerek, "Kız kardeşim ameliyatla yatarken eşi dövmüş ağlıyordu. Eşi evden atmaya çalışmış. Kız kardeşim bağırınca da komşular duymasın diye tekrar kapıyı kapatıp, içeriye almış. Camdan atmak için camı açmış ama çocuklar ağlayınca bırakmış" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Müştekinin dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı'na yazı yazılarak maktulün otopsi fotoğraflarının gönderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. Maktul Ayten Deligözoğlu (41) ile Hasan Deligözoğlu'nun (39) evli olduklarının açıklandığı iddianamede, olay günü polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittikleri ve burada maktul Ayten Deligözoğlu'nun başından vurulmuş halde evin koridorunda bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede ayrıca maktul Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu'nun soruşturma kapsamında ellerinden alınan swap numunelerinde atış artığına rastlanmadığının tespitine yer verilmişti. Şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA