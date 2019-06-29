Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı

İSTANBUL Sancaktepe'de dün eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle öldürüp, otomobili ile kaçan daha sonra da Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son veren Harun Oğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

İstanbul Sancaktepe'de dün Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü Harun Oğan, iddialara göre bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Oğan'ı tartıştıktan sonra otomobilinde bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Harun Oğan daha sonra otomobille Kocaeli sınırları içersinde polis trafından TEM Otoyolu'nda takibe alındı. Durumu fark eden Oğan, TEM Otoyolu Kartepe gişelerinden çıkarak ara sokaklarda polise izini kaybettirmeye çalıştı. Ata Evler Mahallesi'nde bir çıkmaz sokağa giren Harun Oğan, burada aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dün akşam saatlerinde olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Harun Oğan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜMRANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan Harun Oğan'ın cenazesini teslim alan ailesi cenaze aracıyla İstanbul'a götürdü. Harun Oğan'ın cenazesi ikindi vakti İstanbul Ümraniye Hacı Hakkı Ekşi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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DHA