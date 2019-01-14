İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eşini öldürüp koliye koyan kadın tutuklandı

Eşini öldürüp koliye koyan kadın tutuklandı

Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde cesedi bulunan şahsın eşi, tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Eşini öldürüp koliye koyan kadın tutuklandı

Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde cesedi bulunan şahsın eşi, tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Önceki gün Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 4. katında kolinin içinde ceset olduğunu gören bina sakinleri polise ihbarda bulunmuş, incelemede cesedin Recep Ü.'ye (52) ait olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemelerin ardından Recep Ü.'nün eşi H.Ü. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Recep Ü.'nün eşi H.Ü., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ü., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak ve kasten adam öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.