Eşini öldürüp tandırda yaktı! Kan donduran vahşet anlarını bir bir anlattı!​​​​​​​

Isparta'da, Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde, 3 çocuk annesi Emel Gür (41) ile boşandıktan sonra dini nikahla tekrar birlikte yaşadığı Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetli bir hal almasıyla Gür, av tüfeğiyle ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı.

TANDIRDA YANMIŞ BEDENİ BULUNDU

Isparta'da yaşanan olay, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelmesiyle öğrenildi. Köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından tutuklandı.

'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak olan Emel Gür, ifadesinde, Ramazan Yılmaz ile boşandıktan bir ay sonra tehditle evine geri götürdüğünü ve imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Ramazan Yılmaz'ın kendisini dövdüğünü söyleyen Gür, şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirtti. Eşinin bir kadınla mesajlaşmalarını görmesi üzerine tartışmaların boyutunun giderek şiddetlendiğini anlattı.

"BEN ÖLÜNCE SENİ SORUMLU TUTACAKLAR"

Ramazan Yılmaz'ın elinde av tüfeğiyle yanına gelerek, kolundan tutup, misafir odasına götürdüğünü kaydeden Emel Gür, burada tüfeği sol şakağına dayayarak, "Kendimi öldüreceğim. Ben ölünce seni sorumlu tutacaklar. Sen de yanacaksın" dediğini iddia etti.

"PARMAĞIYLA BASKI YAPARAK TETİĞİ ÇEKTİRDİ"

Emel Gür, Yılmaz'ın parmağıyla baskı yaparak tetiği çektirdiğini, bu sırada tüfeğin ateş aldığını, oğlunun da yaşanan bu olayı gördüğünü ileri sürdü.

Emel Gür, olayın ardından çocuklarının yurtta kalmasını istemediğinden, Ramazan'ın 'bir gün başımı alıp gideceğim' sözünü hatırlayarak, cesedi ortadan kaldırma fikriyle eşinin cansız bedenini kolundan tutarak dışarıya doğru sürüklemeye başladığını, ağır olduğu için oğlunun kendisine yardım etmediğini anlattı.

CESEDİ TANDIRDA YAKTI

Cesedi evin altındaki oda şeklindeki tandıra götürdüğünü söyleyen Emel Gür, daha sonra evde kan izleri olan yerleri temizlediğini, halıyla birlikte kan olan ne varsa cesedin üstüne attığını, orada bulunan kağıtlarla cesedi tutuşturduğunu belirtti.

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CESEDİN KÜLLERİNİ EL ARABASINA KOYDU

Ramazan Yılmaz'a ait telefonu, Eğirdir Gölü'ne attığını belirten Gür, gölden eve geldiğinde Ramazan Yılmaz'ın cesedinin yanıp kül olan kısımlarını el arabasının içerisine koyduğunu, ancak o el arabasını tandırdan çıkarmadığını, planının sabaha kadar cesedin yanması olduğunu daha sonra da kalan parçalarını çuvala koyarak bahçedeki su kuyusuna atmayı düşündüğünü anlattı. Ceset kokusunu bastırmak için de etrafta bulduğu plastikleri ateşe atarak yaktığını söyledi.

​​​​​​​TELEVİZYON İZLEYİP ÇAY İÇTİK

Akşam kızı ve oğluyla televizyon izleyip çay içtiklerini, sonra uyuduklarını anlatan Emel Gür, sabah olmadan gece karanlığında cesedi çuvala koymak için uyandığını, Antalya'da yaşayan oğlunun geldiğini, bunun üzerine de oğluna olup biteni anlattığını belirtti. Olayla ilişkin dava ileriki günlerde görülecek.