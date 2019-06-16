Eşini pompalı tüfekle vuran adamın sorguda söyledikleri herkesi şaşırttı

Olay, dün akşam saatlerinde, Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde gerçekleşti. 44 yaşındaki Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi 41 yaşındaki Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen bir sebeple ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı, Abdullah M. de olay yerinden araçla kaçtı.

ASİYE M.'NİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Asiye M.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

ABDULLAH M., TÜFEK VE 'RAMBO' BIÇAĞI İLE YAKALANDI

Olaydan sonra otomobille kaçan Abdullah M., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede, taş ocağı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Abdullah M.'nin otomobilinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeğin yanı sıra 'rambo' diye tabir edilen bıçak da ele geçirildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DİYE KENDİNİ SAVUNDU!

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Abdullah M., ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ise sokakta yanına gittim. Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar, ayaklarına isabet etti. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için ateş açmıştım. Çok pişmanım" dedi.

Abdullah M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)