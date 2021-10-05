Eşini porno videolarında gören adamın çıktığı programı sert eleştirmişti! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu, Fatih Portakal'a verdi veriştirdi!

FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Fulya ile Umudun Olsun programında akıl almaz bir konu ele alındı. Programa başvuru yapan Celal Bilgin isimli şahıs, izlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia etmesi ülkede şoke etkisi yaratırken, mide bulandıran olaya ve programa Fatih Portakal'dan çok sert tepki gelmişti. Portakal'ın söyledikleri ardından sessiz kalan Fulya Öztürk daha fazla susamadı, canlı yayında meslektaşına verdi veriştirdi. "Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılayamazsın" diye veryansın eden ünlü sunucu, canlı yayında gergin dakikalar yaşadı.

"BU VE BENZERLERİNE PROGRAM DENMEMELİ"

Fatih Portakal'ın yaşanan olayın söz konusu programda ele alınmasına ilişkin "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." sözlerine Fulya Öztürk'ten, " Babasıyla cinsel ilişkiye girenler, ensest ilişki yaşayan insanları 15-20 gün ekranlarda tutan programlara laf etmiyorsunuz, benim programıma gelince her şeyi söyleyebiliyorsunuz. " yanıtı gelmişti.

"EKMEK YEDİĞİNİZ YERE LAF EDEMEZSİNİZ"

Ayrıca Fatih Portakal'ın daha önceden çalıştığı kanal olan FOX TV ve bünyesindeki programı eleştirmesine daha da sert tepki gösteren Fulya Öztürk "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz, ben burada çalıştığım günden beri kendime bir kıyafet bile almadım, ne kazanıyorsam öğrencilere yardım yaptım, genç kızlarımıza yurt ayarladım. Program için bana "hayır" programı yapacağız dedikleri için ben bu teklifi kabul ettim. Bakın ben daha önce CNN Türk kanalındaydım, 15 senemi verdim o kanala ve ağzımdan eskiden ekmek yediğim yere dair tek kötü cümle duyamazsınız. Duyarsanız benden korkun, çünkü ben bugün daha önce ekmek yediğim yere laf atıyorsam, sonra şuan çalıştığım yere de laf ederim." ifadelerini kullandı.