Eşini süpürgenin sapıyla boğmak isteyen adamın sözleri 'pes' dedirtti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde skandal yaratan olay 7 Eylül'de gerçekleşti. İddia edildiğine göre Nuri Sanatçı 'kıskançlık' nedeniyle eşi D.S. ile tartıştı. Sanatçı, 03.30'da yataktan kaldırdığı eşini yumruklamaya başladı. Cani koca, eşini saçlarından sürükleyip, daha sonra yere yatırıp eline geçirdiği süpürgenin sapı ile boğmaya çalıştı.

MAHKEMEDEKİ SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ!

Yaşanan olayda D.S.'yi komşuları kurtardı. Bunun üzerine olay polise intikal etti. Polis, D.S.'nin şikayeti üzerine Nuri Sanatçı'yı gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan Nuri Sanatçı, yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Yargıç Meltem Dündar da, "Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Zanlı serbest kalırsa D.S.'ye müdahale ebebilir" dedi. Dündar, Sanatçı'nın 20 gün cezaevine gönderilmesine karar verdi.