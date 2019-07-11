Eşini tüfekle vurarak öldüren koca jandarmaya teslim oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, eşi Keziban E. ile Kocameşe mevkisindeki piknik alanına giden Fatih E. burada telefonla çağırıp buluştuğu Uğur K. ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fatih E. yanındaki tüfekle araya girmeye çalışan eşi Keziban E'ye daha sonra kaçmaya çalışan Uğur K'ye ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Keziban E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Uğur K. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keziban E'nin cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan Fatih E. daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.













Kaynak: AA