Eşini uykusunda katleden adamdan pes dedirten açıklama! "Zevk alarak öldürmedim"

Geçtiğimiz kış ayında Sultanbeyli'de akıllara durgunluk veren cinayet meydana geldi. Adnan Soysal isimli koca, eşi Hatice Soysal'ı uyurken boğazından bıçakladı. Gözü dönen koca 16 yaşındaki oğulları odaya giremesin diye kapısını kilitledikten sonra eşini yastıkla boğdu. Korkunç olayın yaşandığı esnada evde bulunan oğulları odaya giremeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çiftin odasına balkondan girmeyi başardı.

EŞİNİ KENDİ ELLERİYLE ÖLDÜRDÜ

Karı kocanın odasına ulaşan polisler kan dondurucu görüntü ile karşılaştılar. Polislerin ardından olay yerine sevk edilen sağlık çalışanları ise talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hatice Soysal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, katil koca Adnan Soysal ise hastaneye kaldırıldı.

Tüm yaşanan olayların ardından çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılan Adnan Soysal'ın ifadesi şaşırttı.

"ZEVK ALARAK ÖLDÜRMEDİM, PİŞMANIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatlarının da yer aldığı, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal getirildi. Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, Soysal'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı bilgisinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden geldiğini söyledi. Ancak rapor sonuçlarının cezai indirimde bir yaptırımı olmayacağını belirten Kaya, cezada takdiri indirim uygulamadı.

Karar sonrası son sözü sorulan sanık Adnan Soysal ise "Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim" dedi.