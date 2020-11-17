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  3. Eşini vuran kadın ardından kendi canına kıydı

Eşini vuran kadın ardından kendi canına kıydı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan atarak intihar etti.

Eşini vuran kadın ardından kendi canına kıydı

Olay dün gece Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki Nevin D. boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 54 yaşındaki eşi Cengiz D.'yi silahla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini vuran kadın ardından kendi canına kıydı

Eşini vuran kadın ardından kendi canına kıydı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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