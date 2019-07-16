Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi tutuklandı (2)
Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşi Göksel Değerli tabancayla vurarak ağır yaralayan ve eşinin yanındaki Afgan erkek arkadaşı Mohammed Fakiri'yi öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşi Göksel Değerli tabancayla vurarak ağır yaralayan ve eşinin yanındaki Afgan erkek arkadaşı Mohammed Fakiri'yi öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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