Kocasının, annesiyle ve kız kardeşiyle ilişkiye girmesine izin veren kadından pes dedirten açıklama: "Önemli olan kocamın mutlu olması"

ABD'de yaşanan sapkınlık okuyanı hayrete düşürdü. Genç kadın kocasının hayrete düşüren teklifini reddetmeyip, annesi ve kardeşiyle ilişkiye girmesine müsaade etti. Baldızı ve kayınvalidesiyle ilişkiye giren adam durumdan oldukça memnunken, bu isteği geri çevirmeyen aile üyeleri ve karısı ise durumdan gayet mutlu olduklarını belirttiler.

"MODUM OLMADIĞINDA KOCAMIN ANNEME GİTMESİNE İZİN VEREBİLİYORUM"

Son zamanlarda dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan TikTok'ta gün geçmiyor ki bir olay daha yaşanmasın. ABD'de yaşayan Madi Brooks isimli genç kadın TikTok'ta "Aşk Üçgeni" başlıklı canlı yayınında kocası ve kendi ailesinin ilişkiye girdiğini tek tek anlattı. Durumu takipçileriyle paylaşan ve o anlarda gayet keyifli olduğu görünen kadın açıklamasında "Ben ve annem aynı erkeği paylaşıyoruz ve bu harika bir şey. Neden biliyor musunuz? Modumda olmadığım zaman kocamın anneme gitmesine izin verebiliyorum." ifadelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ OLAN KOCAMIN MUTLU OLMASI"

Genç kadın eşinin yalnızca annesiyle olmasına değil, kız kardeşiyle de ilişki yaşamasına izin verdiğini belirtti. Baldızıyla ara sıra kaçamaklarda bulunan adam için genç kadın "Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kocamın mutlu olması. Kız kardeşimle de ilişkiye girmesine izin veriyorum." dedi.