Eşinin itirafından sonra katil oldu! Cesedin yanına bıraktığı not ise kan dondurdu!

Olay İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşti. S. İlhan adlı kadın, 5 yıl önce Abdullah Koşar adlı birinin kendisine tecavüz ettiğini, şimdi ise taciz etmeye devam ettiğini eşine itiraf etti. Öfkelenen eş, Abdullah Koşar'ı evine çağırıp canice öldürdü. Başından silahla vurduğu cesedin yanına ise, "Namussuzluğun bedelidir" notunu bıraktı.

KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Öfkeli eş Aslan İlhan, eşinin itirafı üzerine, Abdullah Koşar'ı evlerine davet etti. S. İlhan ve Aslan İlhan çiftinin evine gelen Abdullah Koşar, Aslan İlhan tarafından başından silahla vuruldu. Cinayeti işinin gözü önünde işleyen İlhan, cesedin yanına "Namussuzluğun bedelidir" azılı bir not bırakarak olay yerinden kaçtı.

"EŞİM ÇOK SİNİRLENDİ"

Olaya şahit olan S. İlhan, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" açıklamalarında bulundu. Aslan İlhan'ı yakalama çalışmaları hala devam ediyor.