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  3. Eşinin mesajlarını indiren kadına yargıtaydan flaş karar!

Eşinin mesajlarını indiren kadına yargıtaydan flaş karar!

Yargıtay, Facebook’ta eşinin hesabına girip, kayınvalidesiyle olan yazışma geçmişini indiren kadını suçlu buldu. Boşanma aşamasında olan kocanın annesine "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

Eşinin mesajlarını indiren kadına yargıtaydan flaş karar!

İstanbul'da yaşayan İrem M., Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Facebook'ta eşinin hesabına girerek eşi ve kayınvalidesi ile aralarında geçen yazışmaları indirdi. Ardından yazışmaları eşinin de görmesini istediği için, elektronik posta adresine gönderdi. Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Yazışmalarda eşiyle boşanma sürecinde olan kocanın annesine yazdığı "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından gizli indirildiği belirlendi. Ancak yazışmalara boşanma davası dosyasında yer verilmediği kaydedildi.

Eşinin mesajlarını indiren kadına yargıtaydan flaş karar!

Eşine göre İrem M ortada bir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren evden ayrıldığı gerekçeleri öne sürdü. Birbirlerinin Facebook şifrelerini bilmediklerini, İrem M.'nin şifresini kırarak özel görüşmelerine ulaştığını belirtti. İrem M. ise ifadesinde, tam tersi olarak boşanma davası öncesinde birbirlerinin şifrelerini bildiklerini söyledi. Kendisine ve ailesine hakaret içerir konuşmalar görünce bunu bildiğini belli etmek için maille kendi adresinden gönderdiğini anlattı.

HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİN İHLALİNDEN CEZA ALDI

İrem M. hakkında açılan haberleşmenin gizliliğini ihlal davasında, Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Eşinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oy çokluğuyla onanan karar dosyası Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Kurul, İrem M.'nin suçu işlediği kararına vardı. Bu nedenle yerel mahkemenin kararını bozarak, İrem M. hakkında tutuklanma kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

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