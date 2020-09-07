Eşinin ölümüne 2 gün dayanabilen kadın kendini evinin kapısına astı!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde eşini 2 gün önce kaybeden 80 yaşındaki Elife Kılıçlı, eşinin cenaze töreninin ardından oğlu ve gelininin yardımı ile kendi evine getirildi. Eşinin acısına dayanamayan kadın yakınlarını ‘Bir süre içeri gelmeyin’ diyerek uzaklaştırdıktan sonra çarşafları bağlayarak kendini kapı demirine asıp intihar etti. Olay yerine gelen yakınları durumu fark edince 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olayın ardından kadının cenazesi morga kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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