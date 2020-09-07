Eşinin ölümüne 2 gün dayanabilen kadın kendini evinin kapısına astı!

Kayseri’de 80 yaşındaki bir kadın eşinin ölümüne dayanamayıp çarşafları bağlayarak kendini kapı demirine astı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Cenaze yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.