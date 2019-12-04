Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2)
Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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