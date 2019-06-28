Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) kullandığı otomobili GPS ile takip edip, kendi otomobiliyle çarparak kaza yaptıran babası Mustafa Ali Yılmaz (67), arabadan indirdiği kızına 11 el ateş ederek öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA