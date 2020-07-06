Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesinde bir adam, boşandığı eşinin çocukları alıp evi terk etmesi üzerine oturduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı zar zor ikna ederek aşağı indirdi.
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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:58
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