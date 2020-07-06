Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesinde bir adam, boşandığı eşinin çocukları alıp evi terk etmesi üzerine oturduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı zar zor ikna ederek aşağı indirdi.