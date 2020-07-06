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  3. Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!

Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesinde bir adam, boşandığı eşinin çocukları alıp evi terk etmesi üzerine oturduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı zar zor ikna ederek aşağı indirdi.

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:58

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