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  3. Eşiyle restoranda yemek yiyen kuaförü bıçaklayarak öldürdü (2)

Eşiyle restoranda yemek yiyen kuaförü bıçaklayarak öldürdü (2)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46)...

Eşiyle restoranda yemek yiyen kuaförü bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç. (40) ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaför Ünal Bozyiğit'i (46) bıçaklayarak öldüren Ercan Ç. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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