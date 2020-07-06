Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ne bağlı Novaya Kahovka şehrinde bir kadın eşiyle çıkan tartışma sonucu 5 katlı binayı ateşe verdi. Binadakiler tahliye edilirken 5 katlı apartmanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
Ata Demirer 48 yaş videosu sosyal medyada çok konuşuldu!
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:01
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT