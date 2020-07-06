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  3. Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!

Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!

Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ne bağlı Novaya Kahovka şehrinde bir kadın eşiyle çıkan tartışma sonucu 5 katlı binayı ateşe verdi. Binadakiler tahliye edilirken 5 katlı apartmanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:01

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