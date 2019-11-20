Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2)

ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma ekipleri, çay ocağına geldiklerinde Koldaş ile karşılaştı. Geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Koldaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: DHA