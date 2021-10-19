Eskalop ne demek, TDK'ya göre Eskalop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eskalop ne demek? Eskalop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eskalop kelimesi. Peki eskalop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eskalop nedir, eskalop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESKALOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eskalop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eskalop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre eskalop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce dövülmüş, yağsız, sinirsiz tavuk veya dana eti

