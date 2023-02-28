Eskander Mzoughi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskander Mzoughi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eskander Mzoughi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eskander Mzoughi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.