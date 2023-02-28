Eskander Mzoughi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskander Mzoughi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eskander Mzoughi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eskander Mzoughi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eskander Mzoughi 6 Şubat 2003 tarihinde Montréal, Quebec şehrinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eskander Mzoughi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eskander Mzoughi'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eskander Mzoughi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eskander Mzoughi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ocak 2023 yılında Valour FC
Eskander Mzoughi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eskander Mzoughi şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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