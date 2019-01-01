ESKEP ve ESER’li öğrencilerden yeni yıl kermesi

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) ve ESER (Eyüpsultan Engelli Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi) Eyüpsultanlı kadınların ve engelli öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirerek onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlamaya devam ediyor.

El emeği ürünlerini yeni yıl öncesi vatandaşlarla buluşturan kursiyerler, İsfanbul AVM'de stant açarak el işlerini vatandaşların beğenisine sundu.

Açılan stant yoğun ilgi görürken bolca satış gerçekleşmesi ESKEP'li ve ESER'li öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Evde üreterek para kazanıyorlar

Eyüpsultanlı kadınlar, ESKEP sayesinde, ekonomik ve sosyal yönden kalkınırken, özellikle beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyor.

Ayrıca açılan stantlarda sadece kursiyerlerin değil Eyüpsultan'da oturan ve çalışmayan kadınların el emeği ürünleri de satılıyor. Bu sayede kadınlar evlerinden çıkmadan kazanç sahibi oluyor.

Bin 200 kursiyerle ESKEP kadınların sosyal hayatına dokunuyor

Eyüpsultanlı kadınların evde ve ESKEP kursunda yaptıkları el emeği ürünleri yapılan kermeslerde satışa sunuluyor. ESKEP sorumlusu Şengül Sayır yapılan çalışmalar ve açılan stantla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çalışamayan, hastası olan çocuklu ev hanımlarının el emeği ürünlerinin satışını yapıyoruz. Sonra elde edilen gelirleri onlara teslim ediyoruz. Uzun süredir devam eden bir kurs çalışması. Evde üretim yapan yaklaşık 700 kişilik bayan arkadaşımız var. Aynı zamanda ESKEP kurslarımız var. Aşçılık, pastacılık, amigurimi, iğne oyası ve dikiş kursu. Bu kurslarımızda bin 200 kadın kursiyer bulunuyor. Orada da kursiyerlerimizin ürünlerini satıyoruz. Hiç fark almadan ödemelerini onlara yapıyoruz. Burada açtığımız stanttan da çok memnunuz. Tam da yılbaşı olması sebebiyle güzel satışlarımız oldu."

Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen kursların sonunda eğitimi tamamlayan kadınlar sertifika sahibi oluyor.

Kaynak: İHA