Eski ABD Başkanı Obama’dan liderlere koronavirüs tepkisi

Eski ABD Başkanı Obama, ülke yöneticilerini koronavirüs (Covid-19) sürecinde sorumlu gibi davranmadıklarını ifade ederek eleştirdi.

İki dönem üst üste ABD Başkanı seçilen ve görevini 2017 yılında Donald Trump'a devreden Barack Obama birçok ABD liderinin koronavirüs salgını sırasında "sorumlu gibi davranmadığını" söyledi.

Obama aynı zamanda, "Bu hastalık Afro-Amerikan toplumların yıllardır yaşadığı eşitsizlik ve ekstra yükü gözler önüne serdi. Koronavirüsün toplumlarımızdaki orantısız etkisini görüyoruz. Bu salgın ülkeyi yönetenlerin ne yaptıklarını bilmediğini açıkça ortaya koydu. Ülkeyi yönetenlerin birçoğu görevdeymiş gibi davranmıyor bile" ifadelerini kullandı.

İfadelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi geçmemiş olsa da Obama'nın yorumları halefinin eleştirisi olarak görüldü.

Obama, Trump'ın koronavirüs krizini yönetme biçimini "keşmekeş, mutlak kaotik bir facia" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: DHA