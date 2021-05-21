Eski ANAP Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger hayatını kaybetti

Eski Anavatan Partisi Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger yaşamını yitirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın, Göğüsger için cenaze töreni düzenlenecek. Göğüsger'in cenazesi daha sonra Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

ŞEVKİ GÖĞÜSGER KİMDİR?

Şevki Göğüsger, 1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katılmış ve 1997-2000 tarihlerinde RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

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Şevki Göğüsger kimdir?