Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey IŞİD'le Mücadele Özel Temsilciliği'ne getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilci'liğine atandı.

ABD'neski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Suriye özel temsilciliği görevinin yanı sıra ABD önderliğindeki IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun da temsilciliğini üstlenecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino'nun imzasını taşıyan yazılı açıklamada Jeffrey'nin görev tanımı şu şekilde verildi:

"Büyükelçi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu arasındaki ilişkileri ve IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesi dahil ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedefleriyle tutarlı bir şekilde ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde Başkan Donald Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini uygulama konusunda koordinasyon sağlayacak"



Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 Aralık'ta aldığı Suriye'den çekilme kararı sonrası Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa ettiğini açıklamıştı. Mcgurk istifa gerekçesi olarak Suriye'den çekilmenin sorumsuz bir hareket olacağını ifade etmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise istifanın ardından, "Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." değerlendirmesini yapmıştı.