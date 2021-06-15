Eski aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e romantik öpücük

Dünya yıldızı Jennifer Lopez 17 yıl sonra eski aşkı Ben Affleck ile yeniden birlikte olmaya başladı. Uzun zamandır Affleck ile birlikte olmaya başladığı iddia edilen Lopez, eski aşkıyla sarmaş dolaş görüntülendi.

17 YILLIK AŞK YENİDEN ALEV ALDI

Jennifer Lopez ve Ben Affleck hakkında çıkan birliktelik iddiaları sonunda belgelendi. Çift önce Affleck'in yazlık evinde objektiflere yansıdı. İkilinin romantik halleri dikkat çekerken, eski aşk hiç bir zaman küllenmemiş yorumları da yapıldı.

ÖPMELERE DOYAMADI

Affleck'in yazlık evinde görüntülenen çift sonrasında akşam yemeğine çıktı. Sarmaş dolaş olan çiftin aşk dolu hareketleri uzun zamandır konuşulan birliktelik haberlerini kanıtlamış oldu. Öte yandan yeni birlikteliklerinde ilk kez objektiflere yansıyan Jennifer Lopez ile Ben Affleck birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı.

BENNIFER AŞKI TAM GAZ

İki yıldızın aşkı yıllar öncesine dayanıyor. Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Çift bir süre nişanlı kaldıktan sonra yolları ayrıldı.