Eski aşkını unutamadığı iddia edildi! Melisa Şenolsun - Umut Evirgen ayrılığının nedeni Tuba Büyüküstün mü?

Tuba Büyüküstün ile üç yıl aşk yaşamasının ardından geçtiğimiz sene Melisa Şenolsun'la yeni bir ilişki yaşamaya başlayan Umut Evirgen'in bu ilişkisi de ayrılıkla sonuçlandı.

Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle tanınan işletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz yıl oyuncudan ayrılmasının ardından yine oyuncu olan Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlasa da eski sevgilisini unutamadığı iddia edildi.

İlişkiyi bitirenin Melisa Şenolsun olduğu iddia edilirken, oyuncunun yakın çevresine, "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenilmesinin ardından ilişkinin neden bittiği merak konusu olmuştu.

BAYRAM MESAJI BİTİRDİ

Melisa Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Umut Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti.

Takvim'de yer alan habere göre ; 31 yaşındaki ünlü işletmeci 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'e , Kurban Bayramı'nı kutlamak için mesaj attı. Tuba Büyüküstün'den gelen cevabı Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun gördü.





Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ilişkiyi bitirmeye karar verdi.