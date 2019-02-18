Eski astsubaylara Fetö’den hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 eski astsubay, 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden davada 3 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar S.Y., S.A ve T.D. ile avukatları katıldı. Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul ederek pişmanlık duyduklarını ifade etti. Savcı, sanıkların örgüt içi toplantılara katıldıklarını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi uygulayarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: İHA