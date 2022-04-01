Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden? Neden gözaltına alındı? Handan Toprak biyografisi ve hayatı

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından Toprak’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden? Neden gözaltına alındı? Handa Toprak biyografisi ve hayatı soru ve konu başlıklarına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

ESKİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANDAN TOPRAK KİMDİR? HANDAN TOPRAK BİYOGRAFİSİ VE HAYATI

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’ın tam adı Hanay Handan Toprak Benli. 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. 1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürerek mezun oldu.

Handan Toprak, 2006- 2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevinde yer aldı. 2007- 2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2010- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı. Toprak 2012 yılından itibaren CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde yer alıyor.

ESKİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANDAN TOPRAK NERELİ? KAÇ YAŞINDA? HANGİ PARTİDEN?

İhaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik nedenleriyle gözaltına alınan Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Sivas’lı. 17 Nisan 1960 doğumlu olan Handan Toprak, 62 yaşında. Eski Belediye Başkanı Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden olduğu biliniyor.

ESKİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANDAN TOPRAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21'i gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı yakaladığı bilgilerine ulaşıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlının Aralık 2021'de gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

Son dakika | İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltına alındı