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Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti. Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.

Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: AA




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